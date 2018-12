Dit això, queda encara molt per fer, a nivell de política cultural, amb la necessitat d’unamajor desconcentració d’equipaments i serveis, de Barcelona capital, per desplegar-los cap a la Catalunya interior. Hi ha museus que disposen de col·leccions que podrien repartir en altres museus de menors dimensions, i permetre, així, potenciar capitals que no tenen prou atractius culturals, com per ser visitades. No parlo tant de les exposicions permanents, com de dipòsits d’art, mantinguts en magatzems, amb peces de prou interès com per poder muntar un museu , filial del principal.