Tornant a l’exemple de la Plaça Major, ve gent d’arreu del país i del món, a admirar-la i fotografiar-la, atrets per la seva història i per figurar en tots els manuals d’arquitectura, com una de les places més representatives d’una ciutat en pujança com era Vic, segles passats i com ho és ara, malgrat alguns que pretenen convertir-la, en una mena de capdavantera d’accions que res tenen a veure amb l’esperit obert que havia tingut. Sap greu malmetre la visió de tota aquesta gent, que ja no en pot gaudir, i que haurà d’esperar un temps, per tornar-la a contemplar en tot el seu esplendor.