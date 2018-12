la Font

En la presentació, l’Alcalde, Joan Roma, va exposar que era un pressupost auster, però alhora inversor, perquè del total de les despeses 332.408,36 euros, van destinats a inversions. Concretament les obres previstes son: Condicionament del Carrer de, el més antic del poble, amb un cost total de 206.000,00 pel qual hi ha una subvenció dede 192.000 euros. Un segon projecte important és el Condicionament Passatge Camp de Futbol, per un import de 63.645 euros, que compta amb una subvenció de 49.000 euros dede Barcelona. I altres inversions, aconseguides la setmana passada, procedents de, son la compra d’un nou vehicle per la brigada de manteniment, per un import de 30.000 euros, la construcció d’una pista de pàdel, per 30.000 euros, i finalment 20.000 euros, destinats a arreglar camins municipals, malmesos per les pluges, que no consten en el capítol d’inversions sinó en el capítol II de manteniment.