A banda d’haver resolt, molt abans aquesta situació, el més positiu hagués estat, impulsar la mancomunitat de pobles per al servei públic d’aigua, fent captacions i conduccions , destinades a molts municipis. L’individualisme, fins ara, ha estat la norma, i ara se’n pateixen les conseqüències. Amb tot, hi ha un moviment d’impuls a la racionalització que ha de ser ajudat degudament, com per potenciar-lo i fer possible que cinc, deu o vint municipis, comparteixin captacions, xarxa , manteniment i gestió, per tal d’oferir un millor i més eficient servei. Anem de tard, però, la consciència i voluntat es van expressant , al llarg i ample del país. Es una bona tendència.