En aquest marc de confusió i desil·lusió, la manca de govern efectiu, es fa més dolorós i més perillós. Falta una presidència seria i eficient. Quim Torra no exerceix de president ni té l’autoritat que ha de tenir un president. La gent ho veu, ho nota, i en treu les conseqüències en forma de mobilitzacions i radicalismes que un govern efectiu hauria de saber canalitzar, cap a reivindicacions positives. Ara, es protesta contra tot i contra tots, a falta d’un camí clar a seguir. S’ha perdut el guió, si mai se n’havia tingut un. Les apel·lacions a resistir, o a implementar una república inexistent, no és el millor camí per retornar a la normalitat. Convé reconèixer els errors, rectificar i evitar buscar vencedors i vençuts. Allunyar-se de partits com el PP i C’s que només busquen la confrontació per mirar de treure’n rèdits polítics. No els importa jugar amb foc, perquè volen aprofitar-se de la situació. Es hora de rebaixar la rauxa i incrementar notablement el seny.