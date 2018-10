CATALUNYA - QUEBEC.





Curiosa coincidència i contradicció, el mateix dia, 1 d’octubre de 2018. Mentrestant aquí a Catalunya, els partits independentistes commemoraven / celebraven el primer aniversari de l’ 1-O , els canadencs de la província de Quebec, acudien a les urnes per elegir el seu Parlament provincial.

Per als partits independentistes catalans, Quebec ha estat un referent històric. Un model a seguir, a copiar i a exigir, front el govern central. S’ha mitificat fins extrems exagerats la via quebequesa, convençuts de que era la més propera i més segura, per assolir el somni de la independència.

Com en tants altres temes, ningú llegeix la lletra petita, ni avalua les immenses diferències i distàncies polítiques i constitucionals, d’un país federal com Canadà, conformat per 10 províncies ( una de les quals és Quebec) i 3 territoris.

El mateix s’ha fet amb Escòcia, l’altre model que alguns han volgut seguir, sense fer cas a la distància sideral, de la realitat de Gran Bretanya, respecte d’Espanya. Quan els convé agafen un cas, l’escapcen, el poden, el despullen de tot allò que no els agrada o no els convé, i ja està. El presenten com el model a seguir, a copiar. La realitat no compta, les diferències s’amaguen.

Però, sempre, sempre , la realitat s’imposa. Ho veiem aquí, ho veiem allà. Tornant al Quebec, ahir els ciutadans es varen pronunciar i ho varen fer amb una contundència total i absoluta, fins el punt de que varen decidir tombar l’independentisme, d’una manera radical. Tant radical que de 125 diputats elegits, el PQ ( partit quebecois) ha quedat en 10, de manera que ni tants sols podrà formar grup parlamentari propi.

la Coalició du Quebec, amb 73 diputats, obrint una nova etapa, radicalment diferent del present . Què ha passat ? Doncs, que la gent ha apostat pels temes d’interès quotidià i per l’imperi de la realitat, apartant somnis i fantasies, no traslladables al present. Ha guanyat clarament i per majoria absolutadu Quebec, amb 73 diputats, obrint una nova etapa, radicalment diferent del present .

Les primeres anàlisis, mostren un canvi de vot de la gent jove, abandonant l’independentisme i apostant per altres partits, més dedicats a resoldre els seus problemes de present i futur. Només un 19 % es considera independentista, de manera que el futur d’aquesta opció, queda relegada a un lloc molt secundari, com s’ha comprovat a l’hora dels vots emesos.

Quina lectura en traurem aquí ? Doncs, la previsible en casos com aquest. Ara es dirà que la realitat canadenca i quebequesa, és molt diferent, i que aquí anem per un altre costat. El mateix que diem d’Escòcia, que ja han abandonat la idea de reclamar una nova consulta, que la presidenta May, ha rebutjat. Ara no toca ni tocarà, perquè prou maldecaps tenen amb el Brexit, com per entrar en un nou conflicte , del qual despotriquen per haver-lo dut a terme.