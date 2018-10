A qui se li acut donar un ultimàtum al president del govern, per dur a terme un acte il·legal ? A qui se li acut fer-ho sense pactar-ho , ni tant sols amb el soci de govern ? Com es pot enviar, tot seguit una carta de petició de reunió, obviant el que ha afirmat unes hores abans ? Com pot comprometre el màxim càrrec del país, en operacions tant estrambòtiques com les de demanar mediadors, per aconseguir la independència, que ningú no vol ? Com se li acut animar els CDR a perseverar en les seves accions, i estar a punt de que entressin en el Parlament ? Com pot un president decantar-se pels agitadors, en comptes dels Mossos d’Esquadra ?