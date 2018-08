Des d’aleshores, l’Esbart va tenir un camí ascendent, participant en les grans celebracions del poble, així com en altres indrets del país. Els intercanvis i els viatges foren constants, durant prop de vint anys. Després hi hagué un parèntesis, motivat per la falta d’efectius, fins fa 10 anys, en que la Sra. Anna Rubio, aconseguí recuperar l’esbart dels petits.