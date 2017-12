Per part d’ERC, el presidenciable previst era Oriol Junqueras, però està a la presó, i té clar que en té per temps, o que encara que en surti, hi tornarà a entrar, o com a mínim serà inhabilitat per uns quants anys. Solució provisional, designar la seva segona en el partit i a la llista, Marta Rovira com a candidata a la presidència. Tot resolt ? Doncs, no, perquè en qualsevol moment, també ella pot ser imputada per les actuacions dutes a terme, en diverses fases del procés.