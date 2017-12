Els resultats enviats, via electrònica, serveixen per sumar resultats, en el Departament de Governació, però 3 dies després es fa el recompte a les Juntes Electorals de zona, i si hi ha vots dubtosos es resolen, davant dels representants de la Junta Electoral. Es a dir, és impossible cap actuació deslleial, o no complir la normativa reguladora. I creure en una “tupinada” és viure en una altra dimensió, o en un altre país, a milers de quilòmetres del nostre. A més, suposa considerar els ciutadans, elegits per conformar les meses electorals, com persones de poc fiar, capaços de vulnerar la legalitat i manipular la voluntat popular. Sincerament, “son com son”.