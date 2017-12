Mentrestant no siguem manats per màquines, “el factor H”, el factor humà, continua sent fonamental. Així ha estat al llarg de mil·lennis, i així és , a dia d’avui. Si mirem enrere, veurem com cada poble, cada ciutat, on hi ha hagut un líder clar, el seu impuls i desenvolupament ha estat espectacular, en relació a qualsevol altre municipi veí, on no s’ha donat aquest fet.