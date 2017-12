la Generalitat

El futur polític dels dos primers, queda totalment supeditat a la via judicial, i els dos, tenen tots els números per ser inhabilitats, durant molts i molts anys. Ja no parlo de presó, que no desitjo per a ningú, però difícilment podran continuar en política. La gravetat de les accions dutes a terme, durant aquest mandat, tant a nivell parlamentari, com a nivell de govern, pronostica resolucions molt contundents per part dels tribunals. De fet, Junqueras, ho ha vist ben clar quan ha designat com a candidata a la presidència de, per ERC , a Marta Rovira. Ell ja es descarta com a candidat, a la vista del futur judicial.