NOVA VISITA AL MONESTIR DE LLUÇÀ.

Cada dos o tres anys, m’agrada repetir visita al Monestir de Lluçà, perquè sempre hi trobo algun petit detall, que demostra la grandesa i magnificència d’aquest monument. Realment es impressionant. Recomano la seva visita, a qui encara no l’hagi feta, perquè val la pena passar-hi tot un matí.

Fa pocs dies vaig ser-hi, i em vaig assabentar del rècord de visites que l’ha posat en segon lloc, després de Vic. Es una fita a tenir en compte, mèrit del monument, per descomptat, però mèrit del guia, que des de fa uns deu anys, està a càrrec de la visita. Sense ell, més de la meitat dels detalls, ens passarien per alt.

I , aquesta és la qüestió. Sovint, batallem per restaurar monuments, i després els deixem tancats, o oberts, a determinades hores, sense ningú que els expliqui. En el Berguedà, varem aconseguir un conveni amb Diputació de Barcelona, per tal que els monuments restaurats per aquesta institució, podessin ser visitats, amb guia, de manera que ara, qui vulgui venir, se’n trobarà mitja dotzena, amb visites programades.

Es una iniciativa que hauria d’escampar-se arreu del país, perquè de poc serveix invertir diner, si després el monument no és posat a disposició de tots els ciutadans, que al cap i a la fi, hem pagat la restauració, amb els nostres impostos.

La visita al Monestir, amb guia inclòs, és una experiència inoblidable, perquè l’entusiasme que hi posa, tant intensa és, amb dos o tres visitants ,com amb trenta. No he trobat cap guia comparable, en molts i molts anys, i puc dir que deu n’hi do els viatges que he fet.

Anims, doncs, i que ningú es perdi una visita tant esplèndida com aquesta. A vegades tenim tendència a visitar monuments llunyans, i no recordem que en tenim un a tocar, tant magnífic com aquells.

Joan Roma, alcalde de Borredà