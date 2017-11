Dit això, vull també remarcar el que sempre discuteixo amb amics o coneguts independentistes, i son els enormes errors comesos aquí. El primer son els presses, les dreceres, les formes i les vies per arribar a una independència, que en aquests moments no veig possible ni viable per múltiples causes. Les més evidents son la falta de prou consens intern, en un país de set milions i mig d’habitants, no hi ha prou massa crítica com per emprendre aquest camí, però , encara menys la conjuntura internacional, ni a la UE ni en altres països del món. En fi, no m’hi estendré, per motius d’espai.