No hem d’oblidar el passat, però no viure d’ell. Els greus errors comesos pel PP, anys enrere, s’han de recordar, però no fer-los servir per impedir solucions de cara el futur. Tampoc hem d’oblidar les grans mobilitzacions d’aquí a Catalunya, per atendre les justes reivindicacions, per incorporar-les en els programes electorals i buscar-hi solució, sense haver de trencar les legalitats que entre tots ens hem dotat.