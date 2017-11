Voldria, però, mostrar la meva indignació per fer fora un bon alcalde i al seu equip de govern. No és fàcil trobar candidats municipals, no és fàcil conformar un bon equip de govern, no és fàcil planificar i programar accions i actuacions municipals, a curt i mitjà termini, en un país on el seu govern té el cap, en un altre lloc, i per tant, els ajuntaments s’han d’espavilar com poden, per millorar infraestructures, equipaments i serveis. Falta un any i mig per finalitzar l’actual mandat. Es trenca doncs, una dinàmica de treball, de planificació i d’acció de govern, quan es troba en ple rendiment, per un motiu increïblement sectari, com és que l’alcalde no comparteix la deriva independentista.