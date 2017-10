Seria una pèssima decisió de conseqüències imprevisibles. Si una cosa, ara ,necessita el país, és un respir. Un temps mort, que permeti pensar, reflexionar, relaxar posicions i tensions, com per a poder reprendre l’acció de govern i refer els ponts trencats. No podem tornar a veure les imatges del diumenge passat. No es pot deixar en mans dels tribunals el que ha de ser resolt per la via política.