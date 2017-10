I si algú tenia algun dubte sobre el posicionament de l’Estat, ahir, en un acte inèdit en gairebé tot el període democràtic, el Rei va emetre un missatge, deixant clara la voluntat de fer complir l’estat de dret. A vegades confonem l’Estat, en majúscula, amb l’estat de dret i no és ben bé el mateix. Per a molts, l’Estat està representat pel govern del PP, i això és un greu error. Molts estem en ple desacord amb aquest govern, nefast per com governa i per com ha entès la política, i sobretot, principal causant dels greuges, mals tractes i males formes, envers Catalunya des del mal dia en que varen decidir fer campanya contra l’Estatut, i utilitzar totes les eines, al seu abast, per desgastar el govern socialista.