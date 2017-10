Perquè el PSC, va demanar empara al TC ? Doncs, per salvaguardar les institucions catalanes. M’explico. Els dies 6 i 7 de setembre, es va vulnerar la legalitat catalana, com mai s’havia fet en la nostra història, i no per part d’elements exteriors, sinó en el propi Parlament i per forces polítiques catalanes. Els socialistes catalans ens pensàvem que mai veuríem fets com aquests, i que els grups independentistes respectarien la nostra legalitat. La que figura en el Reglament del Parlament i en l’Estatut d’Autonomia, i per fer-ho creiem que els raonaments i força dels Lletrats, ho farien possible. I sinó, amb el Consell de Garanties Estatutàries, el nostre Tribunal Constitucional.