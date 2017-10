Com socialista, sóc internacionalista, i considero inassolible la independència, per dos motius clars. El primer, és que l’independentisme no compta amb una amplia majoria social, a Catalunya, com per poder-lo fer realitat. El segon, és la conjuntura internacional, en la qual ningú aposta per nous estats, noves fronteres, en una UE, plena de problemes i conflictes com per afegir-ne un de nou, que podria provocar reaccions en cadena en altres estats membres.