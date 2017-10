I és que la realitat és molt tossuda i no para de donar-nos resultats incontrovertibles. Si son certes les xifres donades al final de la jornada de l’1-O, no estem lluny d’on estàvem, mesos enrere, o anys enrere. No hi ha una majoria social clara, a favor de la independència. Continuem estant dintre d’un país, dividit en dues parts, molt semblants , en quan a xifres. I amb una situació com aquesta, no és desitjable ni raonable imposar una decisió tant rellevant, com la de la independència.