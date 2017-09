RECUPEREM LA SENYERA.

Una de les accions més doloroses i controvertides, del procés sobiranista, és la substitució , per part dels independentistes , de la senyera, per la estelada. Una acció incomprensible , per quan una representa tot un poble i l’altra, només una part. Tampoc s’entén, a la vista de la procedència de la estelada ,que molts la portin, sense ni tant sols saber-ne l’origen precís.

Però, el que resulta més dolorós, és oblidar i menystenir els milers, perdó, les dotzenes de milers de persones que durant la llarga nit del franquisme varen lluitar per recuperar i salvaguardar no solament la llengua i cultura, sinó també els símbols del nostre país. I la senyera és el símbol que ens uneix a tots els catalans. O hem de parlar que ens unia ?

En aquest nou ordre del procés independentista, semblen no tenir-hi cabuda, determinades idees, posicions ni plantejaments històrics. Es vol crear una nova realitat, deixant enrere, bona part del nostre passat. Però recordem, “qui perd els orígens per la identitat “, i sempre, sempre, hem portat la senyera en el cor, com a símbol d’agermanament de tots els catalans.

Pels qui tenim una determinada edat, recordem quantes batalles, quants càstigs, penúries, sancions i presó, varen partir desenes de milers de persones, per exhibir la senyera, per treure-la a la llum pública, i finalment per a poder-la posar en els llocs d’honor que li correspon.

Es just, amagar-la ara, o substituir-la per una que no té l’emblema de “símbol nacional”? Van ser estèrils, inútils i sense sentit, tots els esforços per recuperar-la ? Es molt trist veure com entitats, clubs, associacions...i també molts ajuntaments, han decidit treure-la del lloc que li és propi.

Alguns em diuen que l’ús de la estelada és “provisional”. Es a dir, que justifiquen la substitució d’una per l’altra, en base al procés, i que una vegada acabat el procés, retornaran a la senyera. Algú s’ho creu ? Té algun sentit aquesta teoria ? Ve avalada per algun òrgan o institució en concret ? Sincerament, penso que no. Que hi ha la voluntat clara de suprimir la senyera, per anar cap una nova realitat en la que alguns han decidit “fer foc nou”. Esborrar una part del passat, per construir-ne un de nou, a la seva mida.

Sempre havia criticat, també en aquestes pàgines, el mal ús, o el poc respecte que, sovint, s’ infligia a la senyera. En tenim molts exemples, com quan es posa damunt d’una taula per tapar forats, o com davantal en una paradeta de llibres, o utensilis variats. En la majoria de països de llarga tradició democràtica , a la bandera se li reserva un lloc preferent i no es fa servir per a qualsevol cosa.