Que ningú s’estranyi que els constitucionalistes no participem en aquest trinxament de l’estat democràtic que va costar quaranta anys recuperar. La via emprada, i els passos donats, no tenen cap altre destí que acabar amb una immensa frustració col·lectiva i passaran a ser estudiats en els llibres d’història com un error inconcebible, a les alçades del segle XXI, en el marc d’una Europa unida. Es pot estar cansat i indignat d’un govern central ineficient, maldestre i menyspreable, però d’aquí, a emprendre el camí de la sortida del marc constitucional hi va un abisme. Tampoc aquí tenim el govern que ens mereixem, i la seva mediocritat és, en bona part, responsable de la situació en la que ens trobem. Però, amb els passos donats se li ha proporcionat a l’Estat, tots els arguments per actuar com està fent. Amb la democràcia no s’hi juga, i qui cregui que ho pot fer, ben aviat en veurà les conseqüències.