I la via del Tribunal és molt contundent i ràpida. A la que tanqui provisionalment les diligències, obliga als encausats a dipositar un aval per l’import a pagar, o deixar com garantia bens immobles, per aquest valor. Si la resolució final fos d’absolució, se’ls hi retornarien els avals, i sinó es farien efectius, de manera que no hi ha escapatòria possible. Es més, el deute pendent, es va incrementant cada any, amb els interessos corresponents.