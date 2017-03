UN LIDERATGE FORT PEL PSOE.

En plena pre-campanya a les Primàries del PSOE, es va constatant un esvaïment del candidat Patxi López, i un reforçament de Pedro Sánchez, de manera que es podria donar el cas de la renúncia del primer, si aquest poc entusiasme es va incrementant, cosa que crec passarà, en el futur immediat.

En Patxi és un bon element, preparat, sòlid i amb una experiència multi sectorial que pocs tenen, però li falta tirada popular. Podria ser un bon segon en un bon equip, però no el veig al capdavant del partit, i encara menys com a candidat a la presidència del govern. Un lideratge no és fàcil de crear, i menys d’improvisar, perquè consta de molts diversos factors, que es tenen o no es tenen. Alguns es poden millorar, ampliar o suplir, però d’altres, son impossibles.

D’aquí que si Susana Díaz, dona el pas, l’autèntica batalla serà entre ella i Pedro Sánchez. I en aquesta batalla, el PSOE s’hi juga la credibilitat per un llarg període de temps, de manera que tots els que tenim dret a vot, hem de valorar molt bé, la situació i actuar d’acord amb el que creguem millor pel partit i pel país.

I l’elecció no és fàcil pel que té d’enrevessada i per actuacions passades que marquen les trajectòries dels dos candidats. També per incomprensibles errors comesos per alguns càrrecs institucionals que s’han llençat a recolzar Susana Díaz, quan encara ella no ha donat el pas. I a ningú agrada aquesta mena de festeig en presentar-se o no , en funció de recolzaments en determinats llocs i determinades persones. Es lògic sondejar la militància, però en aquest cas, es miren més els càrrecs que no pas les bases.

Greu error. Si una cosa volen ara els militants és que comptin amb ells. Es més, els moviments de càrrecs institucionals i de partit, son totalment contraindicats, perquè les bases volen decidir, i no volen que altres decideixin per ells. La candidatura de Susana Díaz, si es consolida, trobarà greus i difícils obstacles, a tot el país, fins i tot a la mateixa Andalusia. Les maniobres per fer fora Pedro Sánchez, no s’han oblidat i passaran factura. Que ningú ho dubti, i no es vol una continuïtat en el partit, sinó un trencament generacional i organitzatiu.

Els temps han canviat, i les maneres de fer política, també. Qui no ho entengui, no té futur. Per això alguns dels actes celebrats per Susana Díaz, em semblen més propis del passat que no pas del present, i menys del futur. Ho dic tant pel protocol, per la simbologia, pels discursos...les noves generacions han deixat enrere aquesta estètica, per assumir-ne una altra, molt menys encarcarada i molt menys planificada.

Però, és cert que la confrontació entre Pedro i Susana, comporta perills evidents. Malament si un recollís el vot de la militància i l’altra, de la part més institucional. Malament si es donen resultat ajustats, i malament si no hi ha un fair play , al més alt nivell. Hem vist moltes decisions de la Gestora que no han agradat perquè s’han vist massa tendencioses, i massa properes a afavorir la Susana , en detriment del Pedro. Tot el que suposi traves per un , augmenta la seva popularitat i simpatia, i no entenc alguns dels errors comesos, més propis de principiants que no pas de polítics, experimentats.