Encara no han tingut temps de convertir-se en “casta” que ja veiem uns comportaments, més propis de partits del segle passat ,que no pas del present. Podemos era aquell moviment sorgit del 15 M, per netejar la política i fer fora els vells partits, plens de pols i males pràctiques...qui ho havia de dir ¡¡¡¡ son ells ,els envellits de cop, i els sotmesos a guerres fratricides per ocupar els principals llocs de poder...de partit. Què no faran quan s’hagin de repartir càrrecs institucionals ¡¡¡¡ Es ben veritat aquella dita popular que “ a vegades qui vol donar lliçons son els que menys ho poden fer”.