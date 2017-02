CAMPANYA PER UN NOU IMPULS, A L’ESCOLA DE BORREDÀ.

Divendres 27 de gener, va tenir lloc a les Escoles de Borredà, una important reunió amb representants de l’AMPA, MESTRES, EQUIP DE GOVERN I OPOSICIÓ (CUP), per avaluar la situació actual i immediata de l’Escola. La intenció de tots, ha estat promoure una CAMPANYA INFORMATIVA per donar un nou impuls a l’escola i al poble tenint en compte que es preveu un descens d’habitants i d’alumnes i un canvi en la direcció de l’escola.

Tenim una escola de qualitat, innovadora, molt ben equipada, estructurada i sustentada en el marc de la ZER Berguedà Centre (formada per les escoles de Vilada i Borredà) i per un Projecte Educatiu renovat.

Les nostres principals actuacions seran:

· Posada en funcionament, el proper curs 2017 – 2018, d’una Escola Bressol Municipal que atengui l’etapa del PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL de 1-3 anys. Aquesta estarà situada al mateix edifici de l’escola en una aula totalment adaptada i equipada per acollir als infants d’aquesta etapa i les seves necessitat. Es contractarà, també, una TEI ( tècnica en educació infantil)

· Renovació de l’equip directiu de l’escola i consolidació d’un Projecte Educatiu de ZER renovat, innovador i adaptat a les característiques de l’escola rural.

· Garantia de continuïtat del menjador escolar, tant dels alumnes de l’Escola com dels alumnes de l’Escola Bressol assegurant horaris adaptats a cada necessitat.

· Propostes d’ampliació d’activitats extraescolars i de servei d’acollida, amb la intenció d’aconseguir així una millor conciliació entre la vida laboral i l’escola.

· Estreta col·laboració i participació de pares- mestres- ajuntament, en la recerca de noves formules educatives, esportives i de lleure.

· Estudi de propostes per atreure noves famílies al poble, facilitant la seva implantació i integració.

· Obertura d’una web de l’Escola de Borredà, per a difondre les activitats i donar a conèixer els atractius pedagògics que ofereix l’escola.

· Campanya, intensa i extensa, a les dues capitals de comarca més properes: Berga i Ripoll, per atreure nous alumnes.

· Sessió informativa a nivell de poble, dintre del proper mes de febrer, per informar sobre les diverses iniciatives previstes, relacionades amb l’escola i les activitats escolars i extraescolars, així com recollir-ne de noves.

· . que han servit per a formar bons alumnes , i aconseguir premis d’excel·lència educativa a nivell de país. Jornada de portes obertes de l’escola per veure els espais i les metodologies que s’apliquen seguint les directrius del Projecte Educatiu de la ZER

En resum, la reunió d’avui, ha servit com a toc de sortida, d’una CAMPANYA INFORMATIVA – EXPLICATIVA de la situació actual de l’Escola i al mateix temps, per iniciar un període de contactes amb els pares i mares dels alumnes de l’escola i de tots els que estan en edat escolar, per animar-los a inscriure’ls de cara el proper curs, i atreure’n d’altres, d’altres municipis que vegin en la nostra escola, una opció pedagògica d’alta qualitat.

Borredà, 27 de gener de 2017.